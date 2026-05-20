Суд лишил Андрея Разина прав на песни «Ласкового мая»

Почти 20 лет назад он добился, чтобы его признали автором «Белых роз» и других хитов.

В споре за хиты «Ласкового мая» поставлена точка. Суд в Сочи лишил бывшего продюсера группы Андрея Разина прав на песни.

Еще в 2007 году он добился признания себя автором «Белых роз» и еще 22 композиций. На этом, как признавался сам продюсер, он зарабатывал около 60 миллионов рублей в год.

Решение оспорила вдова Юрия Шатунова. Она неоднократно судилась с Разиным и спустя много лет добилась успеха. Теперь права на песни официально принадлежат семье певца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что созданный искусственным интеллектом кавер на композицию «Седая ночь» группы «Ласковый май», якобы исполненный американским рэпером Канье Уэстом, суммарно набрал порядка 29 миллионов просмотров на YouTube. Виртуальное исполнение хита под названием Silver Night стало вирусным в середине весны.

Наибольшую популярность завоевал TikTok-ремикс на канале GANG — более 6,2 миллиона просмотров. Другие версии также продемонстрировали высокие показатели: ролик на канале Global Beats собрал 3,9 миллиона зрителей, а публикация проекта «ХИМИЯ» — 1,8 миллиона.

