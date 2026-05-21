«Не держите зла на журналистов»: IVAN призвал Пересильд забыть плохие статьи СМИ

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 102 0

Певец вспомнил, как сам в 2016 году на Евровидении получил в свой адрес огромную порцию негатива.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

IVAN призвал Пересильд забыть плохие статьи с яркими заголовками про ее дочь

Белорусский певец Александр Иванов, более известный под сценическим именем IVAN, призвал всех, в частности, заслуженную артистку России Юлию Пересильд, не так категорично относиться к броским заголовкам журналистов. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения Шуры.

Артист вспомнил, как сам в 2016 году на Евровидении получил в свой адрес огромную порцию негатива. Тем не менее, он не обращает внимания на неправильные трактовки в СМИ и уж тем более не держит зла на журналистов — это пустое дело.

«Вспомни Евровидение 2016 года, как я появился на сцене и сколько хейта я отхватил в этот момент. От неправильных трактовок журналистов до сообщений в соцсетях всего-всего этого. Нормально к этому относиться, это жизнь, друзья мои. Поэтому не держите зла на журналистов», — посоветовал IVAN.

За что Юлия Пересильд разозлилась на журналистов

Актриса Юлия Пересильд обрушилась с критикой на журналистов за статьи о старшей дочери Анне. Гневное обращение она выложила на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, представители прессы так и жаждут переврать все сказанное, из всего сделать «желтуху» и «перчик». Речь идет о последних статьях в СМИ, где говорится про то, что 16-летняя Анна намерена покинуть школу до 11 класса.

Кроме того, Пересильд пообещала, что больше не будет комментировать СМИ свою личную жизнь и отвечать на вопросы о семье. Актриса уверена, что журналисты из любого ее высказывания обязательно сделают «скандал».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:00
Тирания за кадром: муж довел телеведущую до облысения, отбирая у нее деньги
10:56
«Порадоваться, поржать, поулыбаться»: Шура об экранизации своей книги
10:45
Украинский диверсант пытался поджечь машины в российских воинских частях
10:37
Мировая эпидемия: почему растет число пациентов с бесплодием
10:28
Артиллерия помогает пехоте продвигаться вперед на харьковском направлении
10:17
Паводки угрожают Бурятии и Якутии: вода подходит к жилым домам

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
«Новый взгляд»: Хабенский заступился за скандального «Гамлета» с Борисовым
«Девочки — богини, а мы — их рабы»: Канухин про отношения в кадетской школе
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео