Обломки по всей территории: кадры последствий удара БПЛА по жилому дому в Орле

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 441 0

Опубликованы кадры последствий удара БПЛА по жилому дому в Орле

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минувшей ночью регионы России подверглись массированной атаке вражеских дронов.

Беспилотники ВСУ совершили ночью 3 августа массовую атаку на Орловскую область. Два украинских БПЛА ударили по жилому дому в Болховском микрорайоне в Орле. Кадры последствий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На верхних этажах жилого здания выбило окна, фасад многоэтажки покрылись темной сажей, а обломки дрона раскидало по близлежащей территории.

«Кто — в подвалы, кто — под машины»: очевидцы об атаке беспилотников ВСУ на жилой дом в Орле

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ совершили атаку по Ростовской области. Взрывы раздались сразу в нескольких районах, в том числе в столице региона.

Тема:
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