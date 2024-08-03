«Кто — в подвалы, кто — под машины»: очевидцы об атаке беспилотников ВСУ на жилой дом в Орле

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 23 0

Беспилотники ВСУ атаковали жилой дом в Орле

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два дрона были замечены в микрорайоне Болховский. Еще три было уничтожено силами ПВО и РЭБ.

Ночью 3 августа ВСУ устроили массированную атаку на Орловскую область, два беспилотника попали в жилой дом Болховского микрорайона города Орла. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор области Андрей Клычков.

«Друзья, сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет», — сообщил чиновник.

Местные жители шокированы произошедшим инцидентом. Своими эмоциями они поделились с 5-tv.ru.

«Мы все стояли возле дома, прям вообще вот так вот, типа, смотрели, как все горит… Один достает телефон и говорит: „Разбегаемся!“ А все стоят, понимаете, вот все не верят в это. И мы просто все, когда начали поворачиваться, видим, что на нас летит дрон. И вот это вот все жужжит. И мы — кто в подвалы, кто — в подъезды, кто — под машины… Я бежала, я пяток не чувствовала», — рассказала местная жительница Мария.

Ранее 5-tv.ru писал, что крышу девятиэтажки в Севастополе пробила упавшая фугасная часть ракеты ATACMS.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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