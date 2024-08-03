Это был вызов: актер Головин рассказал о своих спортивных достижениях

Звезду тренировал один из тренеров сборной России.

Актер Александр Головин может прыгать с высоты десяти метров. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма Владимира Сычева «В потоке трех стихий», где он сыграл главную роль.

За время своей актерской карьеры звезда успел попробовать себя в немалом количестве видов спорта. Александр с увлечением отзывается о каждом. Видно, что новые увлечения были с ним не только в кадре, но и остались после съемок. Недавно он попробовал себя в прыжках с трамплинов. Несмотря на всю опасность, актер не испугался и выполнил трюки.

«У нас была большая подготовка к съемкам. Светлана Борисовна, это тренер сборной России, лично за меня взялась. Я сейчас очень смело прыгаю с десяти метров, с пяти метров. Я вот сейчас всем рассказывал, что не только катаюсь на сноуборде, на велосипеде, занимаюсь боксом, теперь я очень смело прыгаю с трамплинов и не боюсь высоты», — рассказал Головин.

Александр отметил, что совсем ничего не боится — такое увлечение давно вызывало у него интерес. Он также поделился, что на роль в фильме, которая в итоге досталась ему, было множество кастингов. Искали энергичного и яркого актера, под описание которого прекрасно подошел Головин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Кадетства» Головин прилюдно втоптал свою дочь в грязь.