Группа Aerosmith объявила о «душераздирающем» решении

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Группа Aerosmith завершила гастрольную деятельность

Группа Aerosmith объявила о «душераздирающем» решении

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Leco Viana

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Что случилось у музыкального коллектива?

Американская рок-группа Aerosmith собирается завершить свою гастрольную деятельность. Об этом коллектив сообщил в социальной сети.

По словам участников группы, им пришлось принять такое решение из-за травмы вокалиста Стивена Тайлера — он повредил голосовые связки. Музыкант потратил много времени, работая со специалистами, чтобы вернуть себе голос, но полностью восстановиться невозможно.

«К сожалению, очевидно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно. Мы, как группа братьев, приняли душераздирающее и трудное, но необходимое решение уйти с гастрольной сцены», — говорится в сообщении группы.

Коллектив Aerosmith поблагодарил своих поклонников за то, что они всегда были с ними.

Группу основали в 1970 году Стивен Тайлер, Том Хэмилтон и Джо Перри. Коллективу четыре раза вручали «Грэмми», а в 2001 году Aerosmith включили в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что во время выступления американской группы Panic! At the disco загорелась сцена.

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