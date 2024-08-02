«По линии ФСБ и ЦРУ»: в Кремле раскрыли детали обмена заключенными с Западом

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 61 0

Песков: переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ

«По линии ФСБ и ЦРУ»: в Кремле раскрыли детали обмена заключенными с Западом

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Владимир Путин лично приехал встречать вернувшихся на Родину.

Переговоры по обмену заключенными между Россией и странами Запада велись по линии ФСБ и ЦРУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», — рассказал спикер Кремля.

Песков также отметил, что Владимир Путин лично прибыл в аэропорт, чтобы встретить вернувшихся на Родину россиян и отдать дань тем людям, которые «служат своей стране». По его словам, даже дети вернувшихся заключенных не знали, что они русские, об этом им рассказали только при вылете самолета из Турции.

«Когда дети спустились по трапу самолета — они по-русски не говорят, и собственно их Путин поприветствовал по-испански, он сказал „buenas noches“ (спокойной ночи — Прим. ред.)», — объяснил Песков.

Артем и Анна Дульцевы не могли видеть своих детей, когда находились в тюрьме Словении. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, они находились под реальной угрозой лишения родительских прав.

Песков также заявил, что нельзя сравнивать переговоры по обмену заключенными и по Украине — они принципиально разные.

«Это принципы национальных интересов нашей страны, интересы национальной безопасности. Работа там ведется чуть-чуть в другом режиме и по другим принципам», — заключил представитель Кремля.

В четверг, 1 августа, в Турции состоялся самый масштабный за последнее время обмен заключенными между Россией и странами Запада. Благодаря достигнутым договоренностям на Родину вернулись восемь россиян.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный список имен переданных Западу заключенных и вернувшихся домой россиян.

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