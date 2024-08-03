Живительный секс: какие чудеса творит с организмом регулярная половая жизнь

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 339 0

Психолог Миллер: регулярный секс препятствует развитию депрессии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Тема интимной стороны жизни обросла немалым количеством мифов. Что на самом деле является правдой?

Секс способен продлить жизнь и предотвратить депрессию. Об этом сексолог, психолог Александра Миллер эксклюзивно рассказала 5-tv.ru.

Тема интимной жизни обросла множеством мифов. Достаточно распространенным является утверждение, что секс продлевает жизнь только женщинам, но никак не воздействует на мужчин. Сексолог развеяла это заверение, объяснив, что позитивное влияние для всех полов равно.

«Секс — это просто живительная сила абсолютно для всех: и для мужчин, и для женщин. Есть огромное количество статей всевозможных, начиная от влияния на психику, на сердечно-сосудистую систему, на то, чтобы бороться с депрессией. И даже такой элемент обезболивания», — рассказала Александра Миллер.

Психолог объяснила, что обезболивающий эффект достигается за счет выброса необходимых гормонов в кровь, которые подавляют неприятные ощущения.

Качественная половая жизнь позитивно воздействует на весь организм. По словам эксперта, тело приходит в тонус, улучшается концентрация внимания. Поэтому можно смело утверждать, что секс способен улучшить качество жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли получить оргазм, занимаясь сексом в носках.

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