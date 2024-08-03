Опубликованы архивные кадры о захвате Ил-76 в Афганистане в 1995 году

Редкие архивные кадры о захвате движением «Талибан»* российского самолета Ил-76 в августе 1995 года и о побеге экипажа из плена спустя год опубликовал телеканал «Татарстан 24».

Самолет Ил-76 3 августа 1995 года совершал коммерческий рейс по маршруту Тирана — Шарджа — Кабул. Над территорией Афганистана с пилотами вышел на связь диспетчер и передал, что самолет должен сесть в Кандагаре для досмотра. При этом в небе появился истребитель.

Пилоты Ил-76 выполнили требование и посадили воздушное судно в Кандагаре. Всех семерых членов экипажа захватили в плен.

Россия и другие страны предприняли ряд дипломатических усилий, чтобы освободить летчиков, но безуспешно. Свою судьбу пилоты решили сами: 16 августа 1996 года они воспользовались тем, что боевики ушли на пятничный намаз, а охрана ослабила бдительность, и угнали собственный самолет. В общей сложности они провели в плену 378 дней.

«16 августа 1996 года семь татарстанских летчиков угнали свой собственный самолет. Видимо, на руку беглецам сыграл традиционный пятничный намаз, на время которого охрана ослабила бдительность. Аэродромные службы пытались воспрепятствовать взлету, но безуспешно. Истребитель-перехватчик поднят в воздух не был. Конвоиров, которых было меньше, чем обычно, удалось обезоружить и связать», — говорится в материале.

После успешного взлета экипаж принял решение для большей скрытности уходить из Афганистана не на север, в Россию, а на запад, в Иран, причем на предельно малых высотах. Авиадиспетчеры Ирана были вовремя предупреждены и пропустили самолет в свое воздушное пространство. Хронику побега позднее скрупулезно воссоздал режиссер Андрей Кавун в своем фильме «Кандагар» (2010).

На родине экипаж приняли как героев. В Казани вместе с родными и журналистами пилотов встречал президент республики Минтимер Шаймиев, а в Москве принял еще на тот момент президент РФ Борис Ельцин. Позднее всех семерых удостоили высоких правительственных наград.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сложилась судьба сбежавшего из плена талибов экипажа Ил-76.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.