25 лет «Кандагару»: как сложилась судьба сбежавшего из плена экипажа Ил-76

Сегодня ровно 25 лет легендарной истории, которая известна всем как побег из Кандагара. Третьего августа 95-го талибы захватили российский самолет с экипажем. Наши летчики год провели в плену, и все это время готовили план по спасению.

Попытка была всего одна, на побег — считанные секунды.

О том, как из-под носа боевиков удалось увести целый самолет, герои рассказали Алексею Лазуренко.

«Выгоднее было, чтобы меня сбили, чтобы получить страховку за самолет и за груз. А я живой вернулся. С пустым самолетом правда».

Для него будто и не было этой четверти века. Владимир Шарпатов и сегодня в деталях может вспомнить каждый из тех 378 дней.

Но самый яркий — вот этот. Он сажает Ил-76 на полосу дубайского Шарджа, выглядывает из люка. На борту — живой и невредимый экипаж. Связанных талибов уводит полиция. И он впервые рассказывает историю спасения. Которая потом войдет в учебники.

«Наперерез две машины, мы буквально секунду успели взлететь. С середины полосы. Невероятно, да? Нам самим не верится!» — вспоминает Шарпатов.

3 августа 1995 года они шли по знакомому маршруту на север Афганистана. На борту несколько тонн патронов. Но такой груз не запрещен для гражданской авиации. И вдруг над Кандагаром диспетчер требует сесть для проверки самолета. На земле встречают бойцы запрещенного в России талибана. Так и начался их плен.

«Плоская крыша, охрана круглосуточная. Вот наш переводчик, который целый день нас пас».

Кормили чем придется. Поили нечасто. Зато показывали иностранным делегациям. Несколько раз пленников посещали даже представители американского президента. Российский экипаж стал разменной монетой для политиков. Причем даже для своих.

«Козырев, министр иностранных дел пообещал: Я сам вывезу экипаж. И не приехал. А талибы прекрасно понимали. Говорят: пока он не приедет, мы не отпустим. Потому, что они знали, что визит министра иностранных дел означает, по международному праву их признания, как государства, талибского», — рассказывает герой РФ, летчик гражданской авиации Владимир Шарпатов.

Со временем поток желающих спасти иссяк. Тогда капитану и пришло осознание: рассчитывать придется на себя. За долгие дни в заточении они успели разработать несколько планов побега.

«В том числе, был и такой вариант: если охраны будет много — набираю большую высоту, одеваем кислородные маски, я разгерметизирую самолет. Сорок секунд, все трупы, открываем рампу и выбрасываем их всех в Персидский залив», — рассказывает командир.

Долго убеждать отвести их к самолету не пришлось: российский Ил талибам был нужен в рабочем состоянии. Боевики думали, что экипаж ухаживает за машиной. А они готовили ее к побегу. Оставалось дождаться, когда почти вся охрана уйдет на молитву. А дальше — как в кино.

«Вот за ним сидел Александр Балуев. Это штурвал, который участвовал в съемках этого фильма».

Фильм сняли спустя 13 лет. К этому моменту все члены экипажа стали кавалерами ордена Мужества. А на лацкане капитана Шарпатова блестит звезда Героя России.

«Каждый, кто носит эту звезду, он отличился. Про каждого надо у нас фильмы создавать, книги писать. А то эти не знают даже Александра Матросова. Тут живые настоящие герои есть, а никто не знает», — говорит Шарпатов.

После легендарного спасения тем экипажем больше не летали. Да и не встречались почти. «Не сошлись характерами», — говорит капитан. Все это время он мечтал увидеть только его — самолет, который спас от верной смерти.

«Здравствуй, дружок! Спасибо тебе».

Владимир Шарпатов уже давно на пенсии. А тот самый Ил продолжает бороздить небо. Этой весной его видели в Шереметьево. И значит, что легенда живет.