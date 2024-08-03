YouTube прекратил показывать видео почти во всех браузерах в России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Просмотр роликов в высоком качестве недоступен, в частности, в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

YouTube прекратил показывать видео почти во всех браузерах в России

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Видеохостинг YouTube перестал воспроизводить видео высокого разрешения в десктопных версиях почти всех браузеров в России. Об этом пишет ТАСС.

Просмотр видео в высоком качестве стал недоступен, в частности, в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser. Мобильная версия Safari переводит пользователя в приложение видеохостинга.

Продолжает воспроизводиться в высоком качестве видео в «Яндекс браузере» и десктопной версии Safari.

Российские пользователи видеоплатформы YouTube сообщили о сбоях в работе сервиса 1 августа. Проблемы появились около 01:00 и продолжались до 09:00. В основном, на работу YouTube жаловались жители Москвы и Петербурга. Из этих городов поступило более 400 жалоб. На столичный регион пришлось 30% от всех сообщений о неполадках.

Также на работу YouTube жаловались пользователи из Краснодарского края, Новосибирской области, Свердловской области и других регионов России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 августа заявила, что YouTube давно провоцирует российские власти принять правовые меры. Она указала на многочисленные систематические нарушения площадкой законодательства РФ и демонстративное пренебрежение российской аудиторией и ее интересами.

Дипломат напомнила, что YouTube блокирует доступ к информации, удаляя каналы не только российских СМИ, но также государственных ведомств, независимых журналистов и блогеров.

Подобные действия YouTube, подчеркнула Захарова, нельзя назвать никак иначе, кроме как «актом прямой цензуры», которая нарушает права миллионов подписчиков заблокированных источников информации.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля заявил, что ограничивать доступ к YouTube в России нет планов. При этом он отметил возможное замедление работы сервиса из-за проблем с оборудованием, которое больше двух лет не обновляется.

Об этом же в середине июля заявили в «Ростелекоме». Там предупредили, что пользователи YouTube могут столкнуться с некоторыми сбоями в работе хостинга из-за проблем с оборудованием Google. Уточнялось, что проблемы могут проявиться в ухудшении качества видео.

Ранее сообщалось, что YouTube массово блокирует и удаляет аккаунты русскоязычных пользователей без объяснения причин. Уже пострадали владельцы порядка 200 каналов. И среди них не только звездные авторы. Не доступны профили и с минимальным количеством подписчиков, но с положительными отзывами о нашей стране. Далее последовал следующий шаг — снижается скорость загрузки видео.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на замедление YouTube отреагировала певица Лолита.

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