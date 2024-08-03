«Один русский»: Селезнев рассказал о драках в тюрьмах США

Вернувшийся в результате обмена заключенными с США россиянин в одиночку выстоял натиск.

Роман Селезнев, вернувшийся на Родину в ходе обмена заключенными, рассказал о моментах, когда в тюрьме США приходилось драться. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для «Известий».

«Они подсылали кого-то ко мне в камеру, который меня грозился убить. Потом приходили другие люди. Говорят: „мы тебе поможем с этим. Давай, мы друзья“. Я говорю: „мне ничья помощь не нужна“. И приходилось, грубо говоря, драться — и с теми и с другими уже. Я там один, я один русский», — вспоминает Селезнев.

По словам россиянина, избежать серьезных травм ему удалось благодаря удаче. Так, например, он рассказал о случае, когда его грозился убить заключенный, но стечение обстоятельств смягчило ситуацию. По словам Селезнева, физической расправой ему грозили за то, что он якобы подал не ту булочку.

«Я слышу шаги, бежит он, спотыкается о другого заключенного. И они начинают просто друг друга резать. То есть, мне повезло. Он до меня не добрался, и он же какого-то другого там прирезал. Удача, в этом мне везло», — рассказал Роман Селезнев.

В 2014 году, во время отдыха на Мальдивах, российского программиста Владимира Селезнева похитили. В США его обвинили в совершении ряда киберпреступлений. В американской тюрьме он получил 27 лет заключения.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнева и Владислав Клюшин.

Полную версию интервью Селезнева читайте на сайте «Известий». Материал выйдет 00.00 4 августа.

Ранее, писал 5-tv.ru, что Селезнев рассказал, как узнал об обмене и возвращении в РФ.