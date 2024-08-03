«Запомни»: Байден посоветовал девочке не заводить серьезных отношений до 30 лет

Глава Белого дома пообщался с дочерью журналистки Курмашевой, приехавшей в США в ходе масштабного обмена заключенными.

Президент США Джо Байден посоветовал 12-летней девочке не заводить серьезных отношений с молодыми людьми, пока ей не исполнится 30 лет. Видео очередного сомнительного заявления американского лидера опубликовал портал CTV News.

Совет Байдена был адресован дочери журналистки Алсу Курмашевой, приехавшей в США в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада.

Во время общения президент США притянул к себе девочку и призвал присутствующих поздравить ее со скорым днем рождения.

«И запомни, никаких серьезных отношений с парнями до 30 лет», — строго наказал Байден.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Джо Байден не сдержал свое последнее обещание американцам.