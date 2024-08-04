«Каждый вносит вклад»: Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Глава государства обозначил перспективы развития российской железной дороги.

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с их профессиональным праздником, который в нашей стране отмечается 4 августа.

«Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы железнодорожная отрасль, а она, безусловно, имеет стратегическое значение для нашей огромной страны, работала надежно, слаженно и без перебоев, отвечала современным запросам и экономики, и наших граждан, развивалась достойно, продолжая лучшие традиции, в том числе собственные инженерные школы, которые, напомню, были заложены еще в первой половине XIX века, когда открылась Царскосельская железная дорога», — сказал глава государства в видеообращении.

Путин также поздравил железнодорожников с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и отметил необходимость ее дальнейшей модернизации как определяющей части глобальной логистики XXI века.

Также президент обозначил перспективы развития российской ж/д отрасли, в числе которых — строительство высокоскоростных магистралей в связке с центральным транспортным узлом, создание международных логистических коридоров, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организации бесшумного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск (ВДВ).