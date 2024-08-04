Турнир по плаванию в Сене на Олимпиаде решили не проводить

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 22 0

Организаторы заявили о «неблагоприятных условиях».

Турнир по плаванию в Сене на Олимпиаде решили не проводить

Фото: Reuters / Lisa Leutner

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Турнир по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх в Париже решили не проводить. Причиной этому стало неудовлетворительное состояние реки Сена. Об этом написал в своем Telegram-канале судья Олимпиады 2024 года Алексей Калинин.

«Все мы ждем решения, будет ли завтра соревнование эстафетных команд с плаванием, или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. Соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — написал он.

Из-за неблагоприятных условий, включая неудовлетворительное качество воды и усилившееся течение, официальные плавательные тренировки 3 и 4 августа были отменены. После индивидуальных соревнований, где спортсменам приходилось преодолевать сильное встречное течение, технические делегаты приняли решение скорректировать формат плавательного этапа.

Чтобы минимизировать влияние сильного течения в середине Сены, участники будут соревноваться в эстафете по тому же маршруту, что и в индивидуальных соревнованиях. Изначально планировалось плавание по часовой стрелке, но в связи с особенностями течения, формат эстафеты был изменен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ватикан разочарован церемонией открытия Олимпиады в Париже.

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