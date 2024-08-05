«Буду делать, что хочу»: Бородина сделала заявление о новых отношениях

Многие Интернет-пользователи осудили телеведущую за ее желание делать из «личного» — «публичное».

Известная телеведущая Ксения Бородина считает, что вправе демонстрировать свою личную жизнь в социальных сетях. Ответить на критику недоброжелателей, в том числе участницы реалити-шоу о выживании Александры Маслаковой, она решила в ироничном видео, где ясно сказано: «Уйти в тень — не время».

В комичном ролике Бородина пытается удержать огромный букет цветов от своего возлюбленного блогера Николая Сердюкова. Знаменитость спотыкается, ведь «двигаться тихо» у нее совсем не получается. Так она высмеяла всех критиков, которые остались недовольны ее признанием.

Совсем недавно она раскрыла отношения с участником реалити. Примечательно, что в этом шоу знаменитость была ведущей. Так влюбленные и познакомились.

Общественность осудила звезду не столько за ее выбор, сколько за публичность отношений. Ведь раньше Бородина была сторонником того, что личное должно оставаться за кадром. Но предпочтения меняются, и телеведущая решила действовать по велению сердца. Скрывать избранника и свою любовь она не в силах.

«Три года тишины, никакой личной жизни, а теперь я буду делать, что хочу. Люблю вас, но больше всего я люблю себя и свою жизнь», — написала в своем блоге звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина спровоцировала жаркие споры из-за внешности.

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