Всего за несколько секунд: представлен первый в мире «сухой» переносной душ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 62 0

New Atlas: стартап Yoomiily представил первый в мире душ, который не мочит тело

Всего за несколько секунд: представлен первый в мире «сухой» переносной душ

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Obermeier

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Как работает устройство?

Стартап Yoomiily представил инновационную разработку, которая позволит принимать душ и мыть голову в любом месте, не имея доступа к воде и полотенцам. Компания утверждает, что создала первую в мире подобную систему, сочетающую в себе душевую и сушильную систему, сообщает издание New Atlas.

Устройство похоже на мини-пылесос весом около четырех килограммов. Оно распыляет воду в виде тонкого тумана и сразу всасывает ее обратно, позволяя коже и волосам высохнуть всего за несколько секунд.

Yoomiily обещает экономию воды до 90% по сравнению с обычным душем. В процессе использования жидкость собирается в специальный отсек, отделенный от системы подачи свежей воды.

Разработчики предлагают множество сменных насадок, позволяющих использовать прибор для различных задач. Устройство может мыть домашних питомцев так же эффективно, как и волосы человека.

Прибор работает от аккумулятора, обеспечивая час непрерывного использования. Он позволяет быстро и удобно очистить все тело за пару минут, столько же времени уйдет и на мытье волос.

На данный момент разработчики активно собирают средства на краудфандинговой площадке и уже превысили свою цель более чем в 50 раз. Базовый вариант устройства сейчас доступен за 249 долларов (около 21 тысячи рублей). Однако после релиза новинки планируется повышение стоимости на 56%.

Устройство будет доступно по всему миру. Кроме того, на него будет распространятся гарантия сроком на два года.

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