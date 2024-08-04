Грибовидное облако заметили в Нью-Йорке после удара ВКС РФ

Армия России продвигается в заданном направлении.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дым, похожий по форме на «ядерный гриб», заметили над поселком Нью-Йорк в Донбассе. Кадры опубликовал Telegram-канал «War Gonzo».
«Бойцы 9-й бригады 1-го АК продолжают уничтожать живую силу и технику противника, шаг за шагом продвигаясь по населенному пункту», — отмечается в сообщении.
В Telegram-канале уточняется, что наступление ВС РФ приводит к потерям в технике ВСУ. Операторы беспилотников с российской стороны обнаруживают позиции украинских войск и атакуют их танки и бронетранспортеры.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зенитчики уничтожили опорный пункт противника.
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