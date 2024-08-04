Грибовидное облако заметили в Нью-Йорке после удара ВКС РФ

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

Армия России продвигается в заданном направлении.

Грибовидное облако заметили в Нью-Йорке после удара ВКС РФ

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дым, похожий по форме на «ядерный гриб», заметили над поселком Нью-Йорк в Донбассе. Кадры опубликовал Telegram-канал «War Gonzo».

«Бойцы 9-й бригады 1-го АК продолжают уничтожать живую силу и технику противника, шаг за шагом продвигаясь по населенному пункту», — отмечается в сообщении.

В Telegram-канале уточняется, что наступление ВС РФ приводит к потерям в технике ВСУ. Операторы беспилотников с российской стороны обнаруживают позиции украинских войск и атакуют их танки и бронетранспортеры.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зенитчики уничтожили опорный пункт противника.

+23° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:22
«Подарить счастливую жизнь»: Тарасов и Костенко решили удочерить малышку
19:10
«Уходите от этого места!» — Как спастись от медведя в лесу
18:56
Грибовидное облако заметили в Нью-Йорке после удара ВКС РФ
18:47
ВСУ использовали для атаки по Луганску «целый набор» ударных средств
18:42
«Легкая история»: Стоун флиртовал с Дерябиной во время отношений с Сысоевой
18:25
Город Бердск Новосибирской области оказался обесточен из-за падения опоры ЛЭП

Сейчас читают

«Убийства, насилие, пытки»: Захарова высказалась о ситуации в тюрьмах США
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Призывал решить вопрос миром»: кто избил боксера Дмитрия Двали
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака