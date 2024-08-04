Триатлонистка из Бельгии попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в Сене

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Nieuwsblad: триатлонистка Клэр Мишель госпитализирована после заплыва в Сене

Триатлонистка из Бельгии попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в Сене

Фото: www.globallookpress.com / Jasper Jacobs

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Спортсменка уже четыре дня борется с инфекцией.

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель госпитализирована в Париже после заплыва в Сене на Олимпиаде-2024. В ее организме обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщили журналисты издания Nieuwsblad.

По их данным, атлетка борется с инфекцией в больнице уже четыре дня. Из-за этого она не смогла принять участие в соревнованиях. Коллега и соотечественник Мишель, триатлонист Мартен Ван Риль, прокомментировал ситуацию так: «Цирк, в котором спортсмены — марионетки».

Прежде стало известно, что состязания олимпийских пловцов на открытой воде решено было не проводить в Сене. Причина — низкое качество воды, а также усиление течения. Эти факторы привели к отмене официальных тренировок 3 и 4 августа.

Атлеты не раз жаловались на воду, хотя перед их прибытием реку якобы чистили. Бельгийка Жольен Вермейлен заявляла, что чувствовала мусор, а триатлонистов Тайлера Миславчука из Канады и Екатерину Шабалину из Казахстана и вовсе вырвало после выхода из воды.

Мэр Парижа Анн Идальго публично признавала, что Сена в течение многих лет считалась канализацией, но ради Олимпиады, по ее словам, профессионалы ее очистили. Игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа, 15 спортсменов из РФ участвуют в них в нейтральном статусе. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ватикан отреагировал на скандальное открытие Олимпиады в Париже.

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