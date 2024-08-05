«Два раза в спину»: футболист пострадал при потасовке со стрельбой в Москве

По словам спортсмена, нападавшим не нужна была веская причина, пистолет пошел в ход почти сразу.

Мужчина открыл огонь по компании молодых людей на самокатах в Верхнем Михайловском переулке Москвы. Подозреваемые задержаны, пострадавшие написали заявление в полицию и намереваются зафиксировать ранения, которые получили в результате конфликта с группой незнакомцев.

В числе раненых — игрок медиафутбольного клуба «Fight Nights» Николай Бозаджи, а также два его приятеля. По словам спортсмена, никакой агрессии по отношению к оппонентам ни он, ни его друзья не проявляли, никого не провоцировали, однако все равно чем-то не угодили подвыпившей компании. Едва начавшись, конфликт обернулся вооруженным нападением.

«Если вкратце — просто ехали на самокатах. Незнакомый человек перекрыл дорогу Эрику, мы все вместе остановились. Ему что-то не понравилось, и пошла словесная перепалка. И в ходе перепалки, две-три минуты прошло, появляется тип, неизвестный с пистолетом, ну и… Мы успели только развернуться, получили вот с ним (другом Эриком) два раза в спину и все», — вспоминал Бозаджи.

Как рассказал товарищ футболиста, еще на этапе словесной стычки он успел достать смартфон и включить запись видео — чтобы иметь доказательство нападения. Возможно, именно камера не понравилась «противнику». Девушка из этой компании пыталась забрать у мужчины телефон, но безуспешно. Практически сразу к разборкам подключился человек с пневматическим оружием, пнул снимавшего происходящее парня и открыл огонь.

С места ЧП стрелявший тут же скрылся. Его личность установили быстро, в квартире оперативники нашли пистолет, но самого подозреваемого не было. Согласно данным пострадавших, сейчас все активные участники ссоры задержаны. Несерьезные повреждения Бозаджи с друзьями намерен официально зафиксировать, для каждого он желает добиться справедливого наказания. Он добавил, что все представители противоположной стороны были пьяны.

«Все в состоянии алкогольного опьянения. Опять же, это их не оправдывает, но факт, что всех задержали — это самое главное. Будем смотреть, что дальше, потому что дело только возбудили», — заключил футболист.

Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

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