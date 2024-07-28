Раннее старение кожи и морщины: чем еще опасен синий свет от смартфона

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

ScienceAlert: синий свет от экрана смартфона вреден для кожи человека

Раннее старение кожи и морщины: чем еще опасен синий свет от смартфона

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Спасают ли от вредного излучения специальные косметические средства?

Синий свет от экранов смартфонов, компьютеров и телевизоров снижает качество сна и вредит коже. Об этом пишет ScienceAlert.

В публикации отмечается, что синий свет усиливает выработку меланина и, как следствие, провоцирует появление пятен на коже лица. Это особенно касается людей с темной кожей или гиперактивной работой меланинового пигмента.

Также синий свет разрушает коллаген — основной компонент кожи. Это может привести к преждевременному старению кожи и появлению морщин. Впрочем, для этого необходимо длительное и непрерывное «облучение» синим светом на близком расстоянии, говорится в статье.

Кроме того, синий свет угнетает выработку мелатонина и, соответственно, вызывает нарушения сна. Это, в свою очередь, грозит воспалительными процессами в организме и ухудшением кожи.

На сегодня существуют косметические средства, уменьшающие воздействие синего света на кожу, однако клинических исследований об их эффективности и пользе не проводилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему опасно хранить деньги, фотографии и банковские карточки в чехле смартфона.

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