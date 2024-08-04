Просто так хищник нападать не будет. Но что, если это произошло?

Для того чтобы выжить в лесу полном диких зверей, в том числе, медведей, нужно попытаться с ними не сталкиваться. Для этого нужно передвигаться по лесу группой и шуметь, чтобы хищник сразу почуял присутствие человека и сам отошел подальше.

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов был в тайге очень много раз и поэтому точно знает, как избежать неравной битвы. О главных правилах он рассказал 5-tv.ru.

Видимость для зверей

Силы медведя и человека абсолютно не равны. И вариант, что можно ударить медведя в нос и он убежит, а ты победишь — систематическая ошибка выжившего. Хотя, как известно, и был такой случай. Канадцу удалось ударить медведицу по морде и убежать. Но это скорее исключение из правил.

Удары человека могут быть абсолютно незначительны для медведя. Даже с ружья не всегда можно убить опасного зверя. Поэтому нужно сделать все, чтобы избежать самого худшего.

«Нужно сделать так, чтобы тебя слышал медведь и другие звери. Чтобы они тебя слышали — раз, чтобы они чувствовали запах, который идет от тебя — два. То есть мы приходим на место и разводим костер, потому что дым является признаком присутствия человека», — отмечает эксперт.

По его словам, человек для медведя представляет большую опасность нежели наоборот. Просто так хищник нападать не будет. Услышав человека, он убежит подальше.

Нельзя идти в одиночку

В лесу нельзя ходить в одиночку. Двигаться лучше в группе, ведь группа людей для любого дикого зверя — опасность. Еще не было зарегистрировано случаев, чтобы медведь нападал на группу более пяти человек.

Худший сценарий

Нельзя заходить на территорию хищника, а особенно, если там находятся его детеныши. Также опасен раненный зверь. Он будет мстить и атаковать.

«Если вы увидите звериную тропу — уходите с нее. Если вы увидите лежанки — уходите от этого места. Если вы где-то вдалеке увидели зверя — подайте шум. У медведей очень плохое зрение. То есть медведь в пяти метрах может человека не заметить, если тот стоит и, если ветер идет от медведя к человеку», — объяснил специалист.

Средства спасения

С собой в лесу всегда нужно иметь сигнал охотника со светошумовыми патронами, так как с их помощью хищника можно отпугнуть. А также фальшфейер, который хорошо горит и тем самым тоже отпугнет зверя, когда он совсем близко.

Как выжить

Если произошло самое страшное и зверь вас заметил, то нужно спокойно пятиться назад и уходить с территории зверя. При этом поворачиваться спиной к хищнику нельзя, в ином случае у него сработает инстинкт и он нападет.

Также человек может среагировать неожиданно для зверя: поднять руки, начать рычать и при этом идти прямо на хищника. Так он покажет медведю, что не является легкой добычей и отпугнет его.

Нужно действовать по ситуации. Ведь есть случаи, когда путников спасало и то, что они падали на землю и притворялись мертвыми. Поэтому точной инструкции нет, главное — не паниковать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что медведь растерзал дрессировщицу в Петербурге.