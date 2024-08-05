В Запорожской области задержан планировавший теракт россиянин

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 35 0

У украинского агента изъяты взрывные вещества.

Фото, видео: © РИА Новости; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Запорожской области задержан россиянин, планировавший по заданию спецслужб Украины теракт против должностных лиц военно-гражданской администрации региона. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Гражданин РФ посредством мессенджеров Telegram и Threema осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений в отношении чиновников администрации региона.

«Впоследствии по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

У задержанного украинского агента изъяты взрывные вещества. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями о совершении теракта и госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что брат обвиняемого во взрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова рассказал о его поездке в Польшу.

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В Запорожской области задержан планировавший теракт россиянин

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