Брат обвиняемого во взрыве в Москве рассказал о его поездке в Польшу

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 60 0

РИА Новости: Серебряков ездил в Польшу по линии католической церкви

Брат обвиняемого во взрыве в Москве рассказал о его поездке в Польшу

Фото: © РИА Новости / Евгений Серебряков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оказывается, Евгений Серебряков был министрантом в соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков ездил в Польшу по линии католической церкви. Об этом сообщил его брат Алексей в беседе с агентством РИА Новости.

«Могу ошибаться, но, насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами», — рассказал Алексей Серебряков.

Ранее он был министрантом в крипте греко-католического прихода в соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице. Это удалось выяснить благодаря тому, что его узнала прихожанка этого храма.

Родственник также полагает, что весь его круг общения был в этом приходе, а жил он и вовсе в доме рядом с той церковью.

Утром 24 июля на Синявинской улице взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, где пострадали мужчина и женщина.

Серебряков в тот же день был задержан в Турции. Вскоре он был заочно арестован Замоскворецким судом. На него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство, а также о приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. В ночь на 26 июля его доставили в РФ.

Мужчина признался, что после подрыва он должен был уехать на Украину и частично признал свою вину.

Он сообщил, что после выполненного задания ему обещали выдать украинское гражданство и сумму в размере от десяти до 20 тысяч долларов США. Тем временем Украина опровергла свою причастность к этому делу.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях допроса подозреваемого в подрыве авто в Москве.

+23° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:21
«Сервис ослаб, все подорожало»: россиянка разочарована отдыхом в Турции
16:07
Прелюдия перед сексом: могут ли возбудить повседневные дела?
15:53
Актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали в Испании
15:38
Имидж РФ усилится благодаря уничтожению поставленных Западом Киеву F-16
15:24
Причина развода ясна: ФБР предоставили Бену Аффлеку видео с участием Лопес
15:12
Брат обвиняемого во взрыве в Москве рассказал о его поездке в Польшу

Сейчас читают

ВСУ впервые опубликовали кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Секрет улучшения либидо»: помогает ли кофе получить яркий оргазм
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака