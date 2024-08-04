Брат обвиняемого во взрыве в Москве рассказал о его поездке в Польшу

Оказывается, Евгений Серебряков был министрантом в соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков ездил в Польшу по линии католической церкви. Об этом сообщил его брат Алексей в беседе с агентством РИА Новости.

«Могу ошибаться, но, насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами», — рассказал Алексей Серебряков.

Ранее он был министрантом в крипте греко-католического прихода в соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице. Это удалось выяснить благодаря тому, что его узнала прихожанка этого храма.

Родственник также полагает, что весь его круг общения был в этом приходе, а жил он и вовсе в доме рядом с той церковью.

Утром 24 июля на Синявинской улице взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, где пострадали мужчина и женщина.

Серебряков в тот же день был задержан в Турции. Вскоре он был заочно арестован Замоскворецким судом. На него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство, а также о приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. В ночь на 26 июля его доставили в РФ.

Мужчина признался, что после подрыва он должен был уехать на Украину и частично признал свою вину.

Он сообщил, что после выполненного задания ему обещали выдать украинское гражданство и сумму в размере от десяти до 20 тысяч долларов США. Тем временем Украина опровергла свою причастность к этому делу.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях допроса подозреваемого в подрыве авто в Москве.