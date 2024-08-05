Нужно помочь себе: как перестать ненавидеть бывшего

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 9 0

Психолог Селиванова: письменные практики после расставания освободят от злости

Нужно помочь себе: как перестать ненавидеть бывшего

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Сколько времени требуется, чтобы справиться с негативными эмоциями после расставания?

Письменные практики помогут справиться со злостью в адрес бывшего партнера после расставания. Об этом в беседе с aif.ru рассказала психолог Наталья Селиванова.

По словам специалиста, отношения, которые закончились взаимными претензиями и обидами, могут стать для человека источником постоянного напряжения. Психолог сравнила его с состоянием «боевой готовности» для психики.

Однако справиться с эмоциональном грузом вполне реально, считает Селиванова. По ее словам, для этого необходимо ежедневно выделять время на письменные практики, во время которых нужно фокусироваться на своей жизни и желаниях.

«Каждый день в течение пяти-десяти минут выписывайте все мысли и чувства по поводу вашего состояния и вашей жизни. Все, что придет в голову. Таким образом вы начнете анализировать текущий момент и со временем сместите фокус внимания с прошлых отношений и бывшего на вашу текущую жизнь», — советует психолог.

Селиванова рекомендует писать именно то, что тревожит прямо сейчас. И не бросать, даже если кажется, что тяжелые мысли отступили.

«Надо делать это минимум 21 день. Наш мозг очень мудрый, и он поможет вам справиться со всем происходящим, главное ему нужно немного помочь и начать думать позитивно», — резюмирует психолог.

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