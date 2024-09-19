«Спал в подъездах»: артисты рассказали, как пробиться в шоу-бизнес

Зачастую именно публичные люди вынуждены проходить огонь, воду и медные трубы на пути к славе. Оказалось, что самое важное — это оставаться верным себе и своим мечтам. С какими трудностями сталкиваются артисты на пути к успеху, выяснил корреспондент 5-tv.ru на дне рождения и презентации нового альбома Ильи Гурова.

Гуров признался, что даже презентацию новых композиций хотел отменить, потому что испытывал страх от масштаба мероприятия, однако близкая подруга не дала ему этого сделать. По его словам, ему пришлось пройти большое количество сложностей, чтобы прийти к тому, что он имеет сейчас.

«Я очень много сталкивался с трудностями, потому что я вырос без родителей. Без денег, без связей просто переехал в Москву. Ночевал на вокзале, спал в подъездах. И были минуты отчаяния, но я как-то не терял в себе этот огонек», — поделился артист.

По мнению певца, эти обстоятельства наоборот научили его стойкости и достигаторству. Ему всегда хотелось быть чем-то большим, поэтому в погоне за мечтами он никогда не сбивался с пути. И, как выяснилось позже, не зря!

А вот у молодой певицы Sandra Top проблема немного иная: ее всегда задевало, когда люди идентифицировали артистку только как дочь Натальи Палиновой (Прим. Наталья Палинова — генеральный директор телеканала Music Box). Позже, когда певица проявила свои таланты, это прекратилось.

«Основной проблемой считалось для меня то, что меня представляют не как артиста, а как дочку генерального директора Music Box. Потом уже как-то переборолось это», — поделилась препятствиями Sandra Top.

Помимо Сандры, Гурова приехали поздравить: Наталья Страшнова, группа «Город 312», DJ Sasha Born, Алекс Анохин, Вячеслав Жеребкин, Serbin и многие другие.

По мнению экс-участника группы «Амега» Олега Добрынина все творческие люди сталкиваются с кризисом и этого невозможно избежать. Трудности для любого артиста знакомы, особенно на начале пути, когда никто не верит.

«Это такая заурядная, скажем, история для многих артистов. И это нужно воспринимать, как жизнь, как определенный график текущий. И я к этому абсолютно спокойно отношусь. И в моей жизни часто бывало подобных ситуаций», — рассказал певец.

С коллегой также солидарна группа «Город 312». По словам Дмитрия Притулы, их коллектив на начале карьеры столкнулся с большим количеством отказов, прежде чем прогреметь на всю страну с хитами. «Не формат», говорили им все радиостанции.

«Первые пять лет были очень у нас в Москве сложные. Особенно первые два года, нам говорили: «Ребят, уезжайте в свою Киргизию», — добавил автор песен группы.

Видя результат, к которому пришли артисты, хочется верить в сбывшиеся мечты, ведь каждый из них проделал большой путь, чтобы прийти к вершине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина набросилась на критиков.