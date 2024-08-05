Продолжает прибывать: в Бурятии из-за наводнения пострадали более тысячи человек

Эфирная новость 33 0

В Бурятии из-за наводнения пострадали более тысячи человек

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Забайкальского края; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Размыт участок федеральной трассы Улан-Удэ — Чита.

В Бурятии в результате паводков пострадали более тысячи человек. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.

В регионе действует режим ЧС, особенно сложная ситуация сейчас в трех районах. Там затоплены дома и участки, размыты автомобильные и пешеходные мосты. И, по словам синоптиков, осадки в ближайшее время не прекратятся. Ксения Солдатова работает на месте.

Разрушен единственный мост, соединяющий две части села Куготы, где с одной стороны медпункт, а с другой — магазин, и по обеим частям — жилые дома.

Дом Василия Гостева немного просох, но вот выходить из него просто опасно. В такой же ситуации оказались большинство жителей села. К домам приходится пробираться.

Сегодня — второй день, как сюда пришла вода, из-за подтоплений уехали 36 человек. Чтобы бы оценить текущую ситуацию, сотрудники МЧС поднимают коптер.

Всего затопленных участков в Бурятии уже 510. Это затронуло 1200 жителей. В пункт временного размещения эвакуировали 11 жителей. Утром вода там продолжила прибывать.

На федеральной трассе Улан-Удэ — Чита, где размыло крупный участок, еще сутки будут идти восстановительные работы. Машины пускают в объезд. А тем, кто решил ждать, подвозят еду и воду.

Сейчас под угрозой подтопления еще один поселок — Цолга. Там быстро растет уровень воды в реке, жителей перевозят в ПВР.

+23° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:24
Нужно помочь себе: как перестать ненавидеть бывшего
18:11
«Было очень страшно»: в Бурятии из-за размыва плотины затопило несколько районов
18:00
«Действительно что-то принимала»: что на самом деле случилось с Глюк’oZой
17:46
Телефонные мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру и сбежать из дома
17:41
Исполнителя убийства Япончика заочно приговорили к 19 годам колонии
17:32
Имущество с обременением: как избежать долгов по наследству

Сейчас читают

Русские и белорусы не взламывали софт атомного флота Британии — они его написали
«Все боятся»: в Литве поддерживающие Россию граждане подвергаются репрессиям
«Призывал решить вопрос миром»: кто избил боксера Дмитрия Двали
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака