Многослойный вред: какие завтраки могут быть опасны для здоровья

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

Врач-эндокринолог Губкина: полезные завтраки не должны содержать колбасу и бекон

Многослойный вред: какие завтраки могут быть опасны для здоровья

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Некоторые продукты лучше исключить из утреннего рациона.

Полезные завтраки не должны содержать колбасу и бекон, которые негативно влияют на желудочно-кишечный тракт. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

Также из утреннего рациона следует исключить кукурузные хлопья, хрустящие шоколадные шарики, круассаны и прочие сладости. Обильное содержание сахара и искусственных добавок приведет только к резкой потере энергии после приема пищи. Более того, подобные завтраки чреваты риском возникновения сахарного диабета и инсулинорезистентности.

Врач-эндокринолог порекомендовала не пить свежевыжатые соки по утрам с целью мгновенно взбодриться. В противном случае можно столкнуться с обезвоживанием и скачком уровня сахара в крови. Это же касается и энергетиков.

Чистую энергию по утрам могут дать цельнозерновые каши, орехи, фрукты и ягоды, а также творог, омлет, отварная или тушенная куриная грудка или рыба.

Ранее 5-tv.ru писал, как миллиардер Илон Маск раскрыл рецепт своего «окрыляющего» завтрака, но почти сразу же столкнулся с критикой. В чем ошибся бизнесмен?

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
«Самая нелюбимая форма»: Самойлова пожаловалась на потерю веса на отдыхе
6:25
Над Курской области силами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников
6:22
Многослойный вред: какие завтраки могут быть опасны для здоровья
6:00
Российские Ка-52 нанесли удар по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:24
«Был хлопок, а потом кто-то закричал»: очевидица о причинах давки в аэропорту Кольцово
5:02
Олимпиада в политике: на Западе нашли способ отвлечь внимание от провала в Париже

Сейчас читают

Русские и белорусы не взламывали софт атомного флота Британии — они его написали
Настоящий детектив: ФСБ рассекретила кадры задержания Гершковича и Уилана
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака