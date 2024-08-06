Многослойный вред: какие завтраки могут быть опасны для здоровья

Некоторые продукты лучше исключить из утреннего рациона.

Полезные завтраки не должны содержать колбасу и бекон, которые негативно влияют на желудочно-кишечный тракт. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

Также из утреннего рациона следует исключить кукурузные хлопья, хрустящие шоколадные шарики, круассаны и прочие сладости. Обильное содержание сахара и искусственных добавок приведет только к резкой потере энергии после приема пищи. Более того, подобные завтраки чреваты риском возникновения сахарного диабета и инсулинорезистентности.

Врач-эндокринолог порекомендовала не пить свежевыжатые соки по утрам с целью мгновенно взбодриться. В противном случае можно столкнуться с обезвоживанием и скачком уровня сахара в крови. Это же касается и энергетиков.

Чистую энергию по утрам могут дать цельнозерновые каши, орехи, фрукты и ягоды, а также творог, омлет, отварная или тушенная куриная грудка или рыба.

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