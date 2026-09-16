Переводчицу Достоевского Ким Чжон А внесли в базу «Миротворца»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Специалист из Южной Кореи перевела четыре романа писателя на корейский язык и получила медаль Пушкина.

Ким Чжон А внесли в базу Миротворца

Фото: © РИА Новости/ Джузеппе Маффиа

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Южнокорейскую переводчицу Ким Чжон А внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные портала.

Создатели ресурса обвинили ее в «распространении российской пропаганды» и публичной поддержке России.

Ким Чжон А занимается переводами русской литературы на корейский язык. Она перевела четыре романа Федора Достоевского — «Идиота», «Преступление и наказание», «Бесов» и «Братьев Карамазовых».

Переводчица не раз посещала Россию и принимала участие в мероприятиях, посвященных русскому языку и культуре. За вклад в популяризацию русской культуры Ким Чжон А была награждена медалью Пушкина.

«Миротворец» известен публикациями персональных данных журналистов, общественных деятелей, артистов и других людей. Ресурс неоднократно становился объектом критики из-за размещения такой информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в базу сайта внесли российского актера Сергея Писаренко. Авторы записи связали это с его переездом в Россию, продолжением работы в стране и публичными высказываниями в поддержку российских военнослужащих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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