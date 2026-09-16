Что добавить в почву осенью, чтобы летом собрать богатый урожай томатов

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Осенняя подкормка поможет восстановить запас питательных веществ и подготовить грунт к весенним посадкам.

Чем удобрить землю в теплице осенью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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URA.RU: зола и удобрения помогут подготовить почву к посадке томатов

За лето томаты забирают из почвы много полезных веществ. Чтобы весной растениям хватило питания для роста и формирования плодов, землю после сбора урожая нужно подготовить заранее. Об этом написали в URA.RU.

По данным Россельхозцентра, для удобрения почвы подойдет перегной, компост или раскисленный торф. На каждый квадратный метр достаточно примерно четыре-пять килограммов. А вот азотные удобрения осенью лучше не использовать — они понадобятся весной, когда томаты начнут активно расти.

Из минеральных подкормок для осени подходят суперфосфат и сульфат калия. На квадратный метр лучше внести 40–60 граммов суперфосфата и 25–30 граммов сульфата калия. За зиму они постепенно перейдут в форму, которую растения смогут использовать весной.

Если земля в теплице кислая, поможет обычная древесная зола. Она снижает кислотность почвы и одновременно дает растениям калий и кальций. На квадратный метр достаточно 200–300 граммов золы.

После внесения удобрений землю перекапывают на глубину штыка лопаты. Это помогает равномерно распределить подкормку. За зиму почва осядет, а органические удобрения продолжат разлагаться.

Если удобрения использовать не хочется

Есть и другой вариант — посеять после томатов сидераты. Для теплицы подойдут горчица, фацелия или овес. Их корни разрыхляют землю, а зеленая масса после скашивания становится дополнительным органическим удобрением.

Полностью менять грунт каждый год не нужно. В теплице земля постепенно истощается, кроме того, в ней могут накапливаться вредители и возбудители болезней. Поэтому полную замену проводят примерно раз в три-пять лет.

Обычно снимают верхние 20–30 сантиметров почвы. При этом каждый год можно менять только верхний слой толщиной пять-десять сантиметров. Делать это удобнее осенью, пока земля сохраняет тепло и органика успевает закрепиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда лучше сажать клубнику — осенью или весной. При этом важно правильно выбрать не только срок посадки, но и участок, на котором будут расти кусты.

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