Три авто и Harley Davidson: чем владеет задержанный по делу «Патриота» Шестеров

Замначальника Главного управления по инновациям Минобороны РФ подозревают в хищении бюджетных средств.

Во владении задержанного по уголовному делу о хищениях вместе с директором парка «Патриот» генерала Шестерова находятся три автомобиля, земельный участок и мотоцикл Harley Davidson. Об этом сообщил осведомленный источник 5-tv.ru.

«На Шестерова записаны автомобили Skoda Karoq, Skoda Yeti и Volkswagen Touareg, а также мотоцикл Harley Davidson. Также генерал владеет земельным участком площадью 1,5 тысячи квадратных метров в деревне Земелино», — рассказал собеседник.

Еще тремя автомобилями — Mercedes-Benz S класса, Toyota Auris и Volkswagen Multivan — владеет супруга генерала. Также на нее записаны три земельных участка недалеко от подмосковной Кубинки. Один участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров расположен в садовом товариществе «Царское Село».

Ранее в этот день Следственный комитет сообщил о задержании и аресте директора парка «Патриот» в Подмосковье Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве. Вместе с ним был задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров. Вопрос о его аресте решается.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Сумма хищений, по предварительной информации, может превышать 40 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководителя предприятия «Военторг» Владимира Павлова арестовали по делу о мошенничестве.