«Самая нелюбимая форма»: Самойлова пожаловалась на потерю веса на отдыхе

Многие интернет-пользователи восхищаются формами мамы четырех детей, но она собой недовольна.

Блогер, модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась, что на отдыхе на Мальдивах каким-то образом похудела аж на пять килограммов. И теперь ее отражение в зеркало портит ей настроение.

В социальной сети знаменитость показала, как теперь выглядит. Многие отметили — четырежды мама имеет роскошную фигуру, но это не утешило блогера. Она уверена, что ей излишняя худоба не к лицу.

«Моя самая нелюбимая форма. Надо снова как-то наесть пять килограммов», — сказала Самойлова, стоя перед зеркалом в одном купальнике.

К слову, отдых Самойлова и Джигана, предположительно, обошелся им в чуть более четырех миллионов рублей, сообщало издание «Страсти». Они выбрали гостиницу на побережье Индийского океана.

Семья разместилась в двух виллах с личными бассейнами. Ночь в них обошлась Джигану и его жене в 600 тысяч рублей. В таких домах может находиться до шести человек. Для гостей на территории отеля предусмотрено несколько ресторанов, теннисный корт и фитнес-центр. Но останавливаться в одной гостинице семья не намерена. В ближайшие дни они переедут в другой отель.

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