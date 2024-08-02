Сдулась после развода: Лерчек пожаловалась на внезапную потерю веса

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Блогер Лерчек похудела на шесть килограммов

Сдулась после развода: Лерчек пожаловалась на внезапную потерю веса

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Из-за чего блогер начала стремительно худеть?

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) после череды неприятных событий и участия в экстремальном реалити-шоу рассказала, как изменилась ее фигура. Оказалось, она похудела на шесть килограммов. В качестве доказательства своих слов она опубликовала видео в соцсети, на котором предстала в одном лишь нижнем белье.

«Очень скучала и вернулась! Ну что, вот так я теперь выгляжу. Надо на самом деле чуть-чуть поправиться», — заявила Чекалина.

Теперь она весит почти 47 килограммов. Но, соскучившись по еде, отказывать себе за ужином не стала. За семейной трапезой она накинулась на сливочное масло, шоколадную пасту и черную икру.

К слову, год назад Чекалина оказалась замешана в скандале. Блогера и и уже ее экс-мужа Артема обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг, а уголовное дело было прекращено.

Слухи о разводе блогеров появились после начала разбирательств. Пара пыталась наладить общение, однако 15 апреля этого года Валерия Чекалина обратилась в мировой суд с заявлением о расторжении брака. У пары трое несовершеннолетних детей. Три недели назад интернет-знаменитостей развели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты мешают сбросить вес.

Тема:
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