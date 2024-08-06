Трое детей получили ранения во время обстрела города Суджа со стороны ВСУ

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 43 0

Кроме того, за ночь по Курской области украинские националисты выпустили 14 беспилотников.

Трое детей получили ранения во время обстрела города Суджа со стороны ВСУ

Фото: Telegram / Алексей Смирнов / gubernator_46

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Трое детей и двое взрослых получили ранения в результате обстрела города Суджа в Курской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — написал губернатор.

По оперативной информации, повреждения получили несколько жилых домов. Как только позволит обстановка, соответствующие службы проведут подомовой обход.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, за ночь по Курской области украинские националисты выпустили 14 беспилотников. Все они были успешно сбиты силами ПВО.

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