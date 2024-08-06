Британский пловец Пити пожаловался на червей в еде спортсменов на ОИ в Париже

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 19 0

Пловец Адам Пити: в еде для спортсменов на Олимпиаде в Париже были черви

Британский пловец Пити пожаловался на червей в еде спортсменов на ОИ в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Akihiro Sugimoto

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Олимпийские чемпионы порой ждали своей очереди не менее 30 минут.

Спортсмены на Олимпиаде в Париже столкнулись с наличием червей в еде, которую им подавали. Так, британский пловец Адам Пити опасался есть рыбу. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», — эмоционально заявил двукратный олимпийский чемпион.

Пити также возмутился тем фактом, что питание в Олимпийской деревне в Париже также грозило спортсменам потерей времени. Они порой дожидались своей очереди в течение получаса, подчеркнул британский пловец. По его мнению, это было чистым наказанием для людей, которым крайне важна белковая пища для выступлений.

Звезде пришлось мириться с ограничениями. При этом спортсмен уверен, что люди должны лучше справлять со своей работой на Олимпиаде. Как заявил 29-летний британский пловец, этой ситуации крайне важно придать огласку и сделать это лучше спортсменам. Так будет выше шанс, что к ним прислушаются, заключил двукратный олимпийский чемпион.

Британский пловец также рассказал, что еда на Олимпиадах в Бразилии в 2016 году и Японии в 2020-м была — «невероятной».

Стоит упомянуть, что британский пловец Адам Пити завоевал серебряную медаль в заплыве на 100 метров брасом на Олимпиаде в Париже.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники Игр в Париже отказываются от соревнований из-за грязной воды в Сене.

+24° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Массированная атака ВСУ на Курскую область: два человека погибли
15:56
Британский пловец Пити пожаловался на червей в еде спортсменов на ОИ в Париже
15:44
Массовое захоронение узников концлагеря нашли в Ленобласти
15:32
Выбритые виски и облегающие джинсы: Аффлек сменил имидж на фоне развода с Лопес
15:20
«Делают свою работу»: как российские войска выдавливают ВСУ на харьковском направлении
15:11
Причина в птицах? Как лихорадка Западного Нила проникла в Россию

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
Один звонок: как Белоусов предотвратил покушение на Владимира Путина
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака