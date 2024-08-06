Британский пловец Пити пожаловался на червей в еде спортсменов на ОИ в Париже

Олимпийские чемпионы порой ждали своей очереди не менее 30 минут.

Спортсмены на Олимпиаде в Париже столкнулись с наличием червей в еде, которую им подавали. Так, британский пловец Адам Пити опасался есть рыбу. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», — эмоционально заявил двукратный олимпийский чемпион.

Пити также возмутился тем фактом, что питание в Олимпийской деревне в Париже также грозило спортсменам потерей времени. Они порой дожидались своей очереди в течение получаса, подчеркнул британский пловец. По его мнению, это было чистым наказанием для людей, которым крайне важна белковая пища для выступлений.

Звезде пришлось мириться с ограничениями. При этом спортсмен уверен, что люди должны лучше справлять со своей работой на Олимпиаде. Как заявил 29-летний британский пловец, этой ситуации крайне важно придать огласку и сделать это лучше спортсменам. Так будет выше шанс, что к ним прислушаются, заключил двукратный олимпийский чемпион.

Британский пловец также рассказал, что еда на Олимпиадах в Бразилии в 2016 году и Японии в 2020-м была — «невероятной».

Стоит упомянуть, что британский пловец Адам Пити завоевал серебряную медаль в заплыве на 100 метров брасом на Олимпиаде в Париже.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники Игр в Париже отказываются от соревнований из-за грязной воды в Сене.