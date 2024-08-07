Серьезная угроза: почему категорически нельзя принимать душ в контактных линзах

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 42 0

Акантамебой можно заразиться при принятии душа в контактных линзах

Серьезная угроза: почему категорически нельзя принимать душ в контактных линзах

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Какие инфекции можно подхватить в таких случаях?

Принятие душа в контактных линзах увеличивает риск попадания акантамебы на роговицу. Об этом сообщает URA.RU.

Акантамеба — одноклеточный организм, обитающий в почве, загрязненной воде и воздухе. Несмотря на свой микроскопический размер, он может представлять серьезную угрозу для здоровья человека, вызывая различные заболевания. Так, попадание акантамебы чревато воспалением роговицы глаза.

Риск заражения возрастает при несоблюдении правил гигиены при использовании контактных линз. Например, это может случиться, если хранить линзы в воде, без специального раствора, неправильно дезинфицировать или очищать их, надевать грязными или мокрыми руками, а также не снимать линзы перед походом в душ.

Воспаление имеет схожие симптомы с другими глазными инфекциями. Важно знать, что у каждого человека это проявляется индивидуально, но существуют наиболее типичные признаки: боль, покраснение, светочувствительность, помутнение зрения, чрезмерная слезоточивость и ощущение сухости.

Лечение инфекции может занять от четырех до шести месяцев. Основным методом терапии являются антисептические капли с антиамебным действием, которые следует закапывать каждый час в первые дни. Дополнительно врач может назначить противовоспалительные и обезболивающие средства. В тяжелых случаях может быть необходима антибактериальная терапия.

Для того, чтобы избежать акантамебного кератита, нужно снимать линзы перед принятием душа, использовать только свежую жидкость для линз, мыть руки при надевании и снятии линз, менять контейнер раз в месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему нельзя засыпать в контактных линзах.

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