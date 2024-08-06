Нашли только спустя сутки: умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий

Он также снимался таких картинах, как «Кодекс чести» и «Мент в законе — 6».

Умер актер сериала «Глухарь» Владимир Новицкий. Ему было 46 лет. О трагичном событии сообщила его дочь Ксения в беседе с ИА Регнум.

«У папы всегда со здоровьем было не очень. Незадолго до смерти у папы сильно болели ноги и вены. Вероятнее всего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб», — рассказала Ксения.

Точная причина смерти Новицкого станет известна позже. По словам Ксении, отца удалось обнаружить только спустя сутки после его смерти.

При этом, как сообщает РИА Новости, причиной смерти Новицкого мог стать сердечный приступ. Об это агентству рассказала коллега покойного актриса Лилия Кондрова.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил театральное училище в Москве, после чего устроился на службу в театр «Вернисаж», где работал на протяжении четырех лет.

Самые известные работы Новицкого — сериалы «Глухарь», «Кодекс чести», «Студенты», «Кулагины», «Мент в законе — 6», а также многие другие. Всего за свою карьеру актер успел принять участие в более чем 40 проектах.

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