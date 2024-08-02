Умер вратарь ХК «Торпедо» Иван Пыленок

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 26 0

Спортсмену было 19 лет.

Умер вратарь ХК «Торпедо» Иван Пыленок

Фото: hctorpedo.pro

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Иван Пыленок, вратарь молодежной хоккейной команды казахстанского «Торпедо», скончался на 20-м году жизни. Об этом сообщили представители команды на официальном сайте клуба.

«Мы запомним его как талантливого, амбициозного и яркого спортсмена. Это невосполнимая утрата для всех нас!» — писали представители пресс-службы команды.

Во Дворце спорта спортсмен почувствовал себя плохо. Ему оказали первую помощь на месте, после чего была вызвана скорая помощь. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти спортсмена не удалось — он скончался в больнице.

В сезоне 2023 года вратарь Пыленок провел 16 матчей в регулярном чемпионате молодежной лиги Казахстана, демонстрируя впечатляющую эффективность: 91,5% отраженных бросков и коэффициент надежности — 1,76.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко. Последние 16 лет он работал тренером по развитию в хоккейном клубе «Сибирь».

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