«Не откладывать ни одной минуты»: Высоцкая поделилась методами воспитания детей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Юлия Высоцкая советует не откладывать время, которое можно провести с детьми

«Не откладывать ни одной минуты»: Высоцкая поделилась методами воспитания детей

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Ведущая редко рассказывает публике о своих наследниках. Но недавно сделала исключение.

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, каких методов в воспитании детей придерживалась. Ее дочке уже 25 лет, а сыну 21 год. И, по ее словам, никогда не стоит откладывать решение каких-то проблем в жизни ребенка, важно обсуждать все, как говорится, здесь и сейчас.

«Не надо говорить, на выходных мы с тобой сходим куда-нибудь и проведем вместе время — потому что никогда этого времени не будет достаточно. И дети растут очень быстро, это пролетает так незаметно. Поэтому не откладывать ни одной минуты. Если вдруг есть какие-то ощущения, что что-то упущено, наверстывать надо прямо сейчас», — отметила артистка в интервью Кино Mail.

Сын и дочь у Высоцкой от режиссера Андрея Кончаловского. Между ними разница в возрасте 36 лет, но обоих эта цифра никогда не смущала. Пара вместе уже более 20 лет и за это время пережила многое. К примеру, 11 лет назад их дочь попала в страшное ДТП и оказалась в коме. Жизнь актрисы и режиссера разделилась на «до» и «после». Даже сейчас знаменитости хранят молчание о состоянии здоровья девушки. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица Лолита отдала единственную дочь бабушке.

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