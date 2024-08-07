Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Чарльз Сайферс

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Сердце знаменитости остановилось на 86-м году жизни.

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Чарльз Сайферс

Фото: Кадр из к/ф «Хэллоуин », реж. Джон Карпентер, 1978 г.

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В штате Аризона после непродолжительной болезни скончался актер из сериала «Санта-Барбара» Чарльз Сайферс. Ему было 85 лет. Печальное известие порталу Variety сообщил менеджер актера Крис Роу. Он отметил, что актер умер в минувшее воскресенье.

«Чарльз был моим близким другом и давним клиентом. Мне будет его не хватать», — заявил Роу.

Сайферс родился 28 июля 1939 года в Нью-Йорке. Окончил Американскую академию драматического искусства и получил степень бакалавра в области театрального искусства. На протяжении 25 лет Сайферс выступал на сцене театра Company of Angels.

В кино он дебютировал в 1976 году, снявшись в фильме «Нападение на 13-й участок». Помимо этого он также снялся в фильмах «Хеллоуин», «Побег из Нью-Йорка», «Туман», а также фигурировал в сериалах «Ангелы Чарли», боевике «Старски и Хатч» в одном из эпизодов сериала «Санта-Барбара» в 1987 году и многих других. Всего он снялся в более 100 фильмов и сериалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из сериала «Глухарь» Владимира Новицкого.

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