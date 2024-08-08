Жильцы многоэтажки в Крыму чуть не задохнулись из-за вспыхнувшего моноколеса

В Крыму жильцы целого подъезда едва не задохнулись из-за вспыхнувшего ночью моноколеса. Потушить современный девайс своими силами не удалось. С огнем справились только прибывшие спасатели.

И подобных историй в российских регионах — десятки. Как говорят эксперты, в большинстве случаев моноколеса и электросамокаты горят не только из-за плохого качества комплектующих, но также из-за неправильной эксплуатации. Тему продолжит корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Жильцы этой многоэтажки на юге России до сих пор не могут отойти от событий минувшей ночи. Пока все спали, в одной из квартир случился пожар. За считанные минуты подъезд заволокло дымом.

«Спасли ребята тем, что разбудили. Мы не слышали, грохот услышали, что ребята по лестнице долбили и кричали: «Пожар!» — рассказала очевидица.

Достучаться до каждого жильца, кто не вышел из дома, пришлось огнеборцам. Спасатели вывели из четырехэтажки 12 человек. Предположить, что стало причиной экстренного пробуждения, люди даже и не могли. Возгорание возникло из-за небольшого, но опасного моноколеса. Оно загорелось, когда хозяин поставил его на зарядку.

«Забрали в больницу, потому что у него ожоги рук и ног. Ему обрабатывали. Он схватил это моноколесо и вытащил в подъезд — горящее. За свою жизнь мы испугались», — поделилась местная жительница Кристина Рыбьянова.

Именно соседи и вызвали сотрудников МЧС. Очевидцы рассказывают, что хозяин моноколеса пытался сам погасить пламя, но безуспешно. Для многих факт, что возгорание произошло из-за этого устройства, стал неожиданностью. Хотя в последнее время именно электротранспорт все чаще появляется в сводке тревожных новостей.

На кадрах — пугающее красное зарево в частном секторе Омска, которое тоже стало результатом возгорания электротранспорта.

Местные снимали, как догорал частный дом. Пламя разгорелось из-за электросамоката. Замыкание в аккумуляторе убило 13-летнего ребенка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности“ по факту смерти 13-летней девочки в результате пожара. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначено проведение пожарно-технической экспертизы», — сообщили в СУ СК России по Омской области.

Подобная ситуация несколько месяцев назад произошла и в Москве. Квартира в многоэтажке выгорела полностью от одного маленького устройства — пауэрбанка. Серьезные ожоги получили пять человек.

«Видели, как этот парень выскочил, — Андрей, в трусах, со сковородкой в руках. Мы говорим: «Что случилось, из-за чего такой ужас?» Он кричит: «Пауэрбанк, пауэрбанк», — вспоминает жительница дома Ирина Игнатова.

Эксперты называют пауэрбанки достаточно нежными устройствами. Одного удара может хватить, чтобы сделать их опасными. А вот что касается транспорта, то их аккумуляторы имеют серьезную защиту. Поэтому воспламеняются в большинстве случаев аппараты, которые были некачественными на этапе производства. Есть и другие причины возгорания.

«В дождь катание по лужам может привести к тому, что влага попадет внутрь или на контакты, что приводит к образованию коррозии и короткому замыканию. Сейчас популярна установка каких-то дополнительных фонарей, сигналов. При установке данных гаджетов люди могут нарушить штатную электропроводку», — пояснил электротехник Сергей Кузнецов.

Специалисты отмечают, что избежать ЧП помогут элементарные правила: покупать у проверенных производителей и бережно относиться ко всем электрическим устройствам. При малейшем отклонении обязательна диагностика.