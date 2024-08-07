Сотрудники таможенной службы столичного аэропорта Шереметьево перехватили запрещенную книгу «Шоумен» о президенте* Украины Владимире Зеленском, которую россиянин заказал в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Книгу о Владимире Зеленском под названием „Шоумен“ задержали шереметьевские таможенники. Ее заказал из Польши 38-летний россиянин, оформив как экспресс-груз», — говорится в сообщении ведомства.

По словам неудавшегося обладателя издания, он коллекционирует историческую литературу и хотел приобрести «Шоумена» для личного пользования. В отношении россиянина возбудили административное дело по статье «Несоблюдение запретов и ограничений». Максимальный штраф, который может ему грозить — 2,5 тысячи рублей.

Книга «Шоумен» была написана американским журналистом, биографом Зеленского Саймоном Шустером. Как отметили в ФТС, зложенная в ней информация может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам страны и нравственности ее граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Другая Украина» обратилась к ОБСЕ в Европе с просьбой рассмотреть вопрос легитимности Зеленского. По их мнению, он узурпировал власть на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.