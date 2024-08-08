Очередь Кардашьян: в США мужчина преследует актеров «Американской истории ужасов»

События из знаменитого сериала начинают проигрываться в реальной жизни.

Американскую звезду Ким Кардашьян преследует фанат сериала «Американская история ужасов» по имени Мелвин Джеффри Конли. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы.

Знаменитость уже запросила охранный ордер для защиты от сталкера, который, оказывается, одержим актерами знаменитого сериала.Согласно судебным материалам, ранее сталкер врывался в дом к Эмме Робертс, где поведал актрисе, что хочет повидаться также с Ким и ее детьми.

После этого инцидента Робертс поспешила по телефону предупредить коллегу по сериалу о намерениях мужчины.

Известно, что незваный визит в дом Робертс состоялся в мае. Конли смог даже воспользовался стационарным телефоном актрисы, чтобы набрать номер ее мобильного телефона.

При этом позже он утверждал, что Робертс сама разрешила находиться у нее дома, хотя это было не так. Конли получил от суда пятилетний запрет на приближение к дому знаменитости.

Интересно, что уже на следующий день после прогулки к дому Робертс, фанат оказался в доме у Крис Дженнер — матери Ким. Тогда мужчина тоже стал юлить и сказал, что перепутал особняк Дженнер с домом Ким. Он заявил, что якобы являлся давним менеджером Ким и ждет назначенной с ней встречи.

В июле Конли почти удалось достигнуть цели: он появился в доме Кардашьян в Малибу, но охране вскоре удалось его задержать при попытке проникнуть на территорию.

Все эти события не на шутку напугали актеров. Кардашьян и вовсе призналась, что ее дом не так-то просто было найти.

Все это показывает, что мужчина обладает возможностью находить точные адреса знаменитостей и не останавливается ни перед чем, чтобы достигнуть своей цели.

Более того, все это даже начинает немного напоминать события последнего сезона сериала, где незваные гости донимали героиню Эммы Робертс. Будет ли Конли стараться подражать сюжету, пока что неизвестно.

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