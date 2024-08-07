«Все станут зомби и умрут»: Агата Муцениеце рассказала, почему боится «Оземпика»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 17 0

Агата Муцениеце не принимает «Оземпик», так как боится стать зомби и умереть

«Все станут зомби и умрут»: Агата Муцениеце рассказала, почему боится «Оземпика»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Каким способам похудения доверяет актриса?

Актриса Агата Муцениеце призналась, что боится принимать препарат «Оземпик» и ему подобные с целью похудения. Об этом она поведала подписчикам в личном блоге.

По словам артистки, ей кажется, что принимающие препарат люди станут зомби.

«Друзья, я боюсь таких вещей, как „Оземпик“, мне кажется, что все превратятся в зомби и умрут. А мы останемся. „Все умрут, а я останусь“ какое-то получается», — сказала актриса.

По этой причине Муцениеце выбирает естественный способ похудения — отдает предпочтение занятиям спортом.

Препарат «Оземпик» приобрел широкую известность как «волшебная таблетка» для быстрого снижения веса, хотя изначально он предназначался для больных диабетом второго типа.

Многие мировые звезды тут же начали сметать его со всех полок в аптеках и испытывать на себе. Результаты такого порой экстремального похудения впечатляют, однако до сих пор точно неизвестно, какие могут быть побочные эффекты у этого лекарства.

Тем временем, уже сейчас медики заявляют, что применение данного препарата без показания врачей может привести к серьезному ухудшению состояния.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонардо ДиКаприо пострадал на отдыхе в Италии.

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