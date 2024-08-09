Спасалась под душем: в Подмосковье мужчина во время ссоры поджег сожительницу
Прокуратура Подмосковья взяла под контроль дело о поджоге 47-летней женщины
Фото: Артёменков Александр / ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бытовой конфликт мог привести к трагедии.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения и поджога 47-летней жительницы Щелково взяла под свой контроль подмосковная прокуратура. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, вечером 7 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во время конфликта с сожительницей избил ее. После этого он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Однако ей удалось в ванной потушить огонь и убежать.
«Впоследствии пострадавшая с травмами различной степени тяжести и ожогами госпитализирована в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — отмечается в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина заживо сжег знакомого в Новой Москве.
82%
0.61 94.13
0.29
Нашли ошибку?