«Если вы уважаете партнера, то вы уважаете себя»: с чего начинается семейное счастье

Что нужно партнерам, чтобы преодолеть вместе все жизненные невзгоды и остаться верными друг другу?

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему — с этих слов Лев Толстой начинал роман «Анна Каренина». И с ним трудно поспорить. Потому что какими бы талантами мы ни обладали, какое дело для жизни ни выбрали, чем бы ни прославились, если решаемся на отношения или брак, то ждем примерно одного и того же - покоя, понимания, заботы, нежности, уверенности в будущем. Плюс-минус.

Нередко люди совершают ошибку, доверившись одним лишь эмоциям. Глубокая привязанность, страсть, головокружительная влюбленность оказываются лишь временными явлениями, на смену которым приходит отчужденность и раздражение.

Почему так происходит? Просто от сильных чувств человек слепнет и забывает, что отношения — это не только секс и трогательные признания. Это еще и работа, которая начинается с правильного позиционирования партнера и самого себя. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психолог Светлана Дмитриенко.

«Счастливые семьи начинаются с уважения к партнеру и уважения к самому себе. Невозможно построить счастливую семью, не уважая свой собственный выбор, свою собственную жизнь и партнера… Уважение к его выбору, решениям и тому, как он планирует жить, это уже есть момент счастья. Если вы уважаете партнера, то вы уважаете себя. Нет обратного действия», — отмечает эксперт.

Понять, что к вам относятся уважительно, не так уж сложно. Этот тонкий момент скрывается в мелочах. Например, в приглашении к столу. Один вариант — вам говорят, что ужин готов, и требуют наслаждаться им даже вопреки желанию. Второй вариант — вас спрашивают, голодны ли вы, чего бы хотелось на ужин и только потом готовят. И такие предложения звучат попеременно от обоих партнеров. Чувствуете разницу? Она заключается в отсутствии давления.

То же касается и отношения к себе. Чтобы оценить этот аспект, достаточно оглянуться. Уважение к своему выбору проявляется в каждой детали. Насколько вы принимаете выбранного партнера, быт, который организуете, досуг, профессию, работу…

Истинное уважение к себе проявляется в ответственности за условия жизни. Когда даже скромное жилище человека очевидно уютное, чистое, гостеприимное, комфортное.

«Я уважаю партнера, с которым я живу, потому что это мой выбор жить с этим партнером. Я уважаю его личную жизнь. Потому что он не пришел в эту жизнь закрывать мои потребности, он пришел в эту жизнь прожить свою собственную жизнь, и в этом проявляется уважение. В этом проявляется счастье», — говорит Дмитриенко.

Как отметила психолог, в таких семьях даже расставание имеет шансы пройти благополучно. Без взаимных обвинений и манипуляций, в том числе с использованием детей. После разрыва партнеры сохраняют уважение друг к другу, чтят друг в друге родителей одного маленького человека. И это лучший способ избежать травмы для общего чада, заключила специалист.

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