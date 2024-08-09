«Здравствуй»: Арзамасова и Авербух рассекретили пол новорожденного малыша

Актриса также назвала имя ребенка.

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова рассекретила пол новорожденного ребенка. Актриса родила фигуристу Илье Авербуху дочь. Кроме того, она назвала имя наследницы.

«Ну, здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться…», — написала актриса в своих социальных сетях.

Подписчики знаменитости написали свои пожелания, а также поддержали выбор имени для дочери.

«Имя Лия просто волшебное»;

«Так и знала, что будет малышка. Лия — какое красивое имя»;

«Лия, расти здоровой, умной, благородной!» — написали комментаторы.

Актриса замужем за заслуженным мастером спорта Ильей Авербухом. Первый раз ребенка она ему подарила два года назад — у знаменитой пары родился сын Лев. Кроме того, у фигуриста также есть 20-летний сын Мартин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Глафира Тарханова впервые показала своего пятого ребенка, девочку, которую родила в июне. Момент с малышкой многодетная мама опубликовала в своем личном блоге в социальной сети.