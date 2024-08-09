«Здравствуй»: Арзамасова и Авербух рассекретили пол новорожденного малыша

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 14 0

Елизавета Арзамасова родила Илье Авербуху дочь Лию

«Здравствуй»: Арзамасова и Авербух рассекретили пол новорожденного малыша

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса также назвала имя ребенка.

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова рассекретила пол новорожденного ребенка. Актриса родила фигуристу Илье Авербуху дочь. Кроме того, она назвала имя наследницы.

«Ну, здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться…», — написала актриса в своих социальных сетях.

Подписчики знаменитости написали свои пожелания, а также поддержали выбор имени для дочери.

«Имя Лия просто волшебное»;

«Так и знала, что будет малышка. Лия — какое красивое имя»;

«Лия, расти здоровой, умной, благородной!» — написали комментаторы.

Актриса замужем за заслуженным мастером спорта Ильей Авербухом. Первый раз ребенка она ему подарила два года назад — у знаменитой пары родился сын Лев. Кроме того, у фигуриста также есть 20-летний сын Мартин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Глафира Тарханова впервые показала своего пятого ребенка, девочку, которую родила в июне. Момент с малышкой многодетная мама опубликовала в своем личном блоге в социальной сети.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
86.56
0.61 94.13
0.29
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа
3:54
«Здравствуй»: Арзамасова и Авербух рассекретили пол новорожденного малыша
3:36
Путин узаконил выдачу репатриантам вида на жительство в упрощенном порядке
3:18
Акт запугивания: зачем агенты ФБР нагрянули в дом Скотта Риттера в США
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
2:42
«Не для того столько трудилась»: Самбурская назвала свои «красные флаги» в мужчинах

Сейчас читают

«Под одну гребенку»: Волочкова испугалась запрета на выступления в нетрезвом виде
Спасалась под душем: в Подмосковье мужчина во время ссоры поджег сожительницу
Оружие и украинская форма: схрон обнаружили силовики во время обысков в Петербурге
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака