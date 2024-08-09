Цифровое движение: что изменит закон о майнинге криптовалют в России

Нововведения должны привлечь в страну новые инвестиции и технологии.

Сделан важный шаг на пути к созданию новой высокотехнологичной отрасли в нашей стране. Речь о майнинге — закон, регулирующий эту сферу, подписал президент. Теперь любой желающий может заняться производством цифровой валюты, но — под контролем государства.

Шаг своевременный, учитывая, насколько быстро меняется структура экономики в мире. Как все будет работать — узнала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Майнинг стал официальной отраслью российской экономики. Благодаря дешевой электроэнергии Россия вышла на второе место в мире по добыче криптовалюты. Только за прошлый год отечественные майнеры добыли биткоинов почти на 3,5 миллиарда долларов. А после вступления закона, с ноября этого года, отрасль ждет большой шаг в развитии и увеличении объема мощностей.

Заниматься майнингом смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Для физлиц майнинговая деятельность будет доступна в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством.

Сейчас на майнинг, по приблизительным оценкам, расходуется порядка 16 миллиардов киловатт часов. Это 1,5% от общего потребления.

О значимости и перспективах новой для страны отрасли Владимир Путин говорил неоднократно. Так, в июле на совещании по экономическим вопросам глава государства поручил урегулировать сферу добычи цифровых валют.

«России важно не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами», — говорил

Через год инвестиций только в строительство высокотехнологичных дата-центров для майнинга и других энергоемких вычислений могут составить более 60 миллиардов рублей. А это тысячи рабочих мест для IT-специалистов, инженеров, электриков по всей стране.

«На сегодняшний день президент подписал соответствующий закон, который даст возможность компаниям, которые в белую строят центр обработки данных, где устроены хороший персонал, умный персонал в виде IT-кадров. На сегодняшний день тоже достаточно острый вопрос по их расширению, развитию в этой отрасли», — прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

По оценкам экспертов, российский рынок майнинга за год может вырасти на 40%, а налоговые поступления от этой деятельности превысят 50 миллиардов рублей.

«Кроме того, это потенциал для развития, это фундамент для развития сквозных технологий, таких как - технология распределенного реестра, искусственный интеллект. Без этих технологий невозможно цифровое лидерство страны. Федеральный закон создает основу для конкурентоспособности российской экономики», -отметил владелец и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец.

Широкие возможности открываются для бизнеса: международные расчеты можно будет проводить, игнорируя западные санкции. Если в банковской системе банк может остановить платежи, прекратить движение денег, то в случае с цифровой валютой — это невозможно.