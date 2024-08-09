Заплатили бутербродами: Кейт Бланшетт не получила гонорар за съемки во «Властелине колец»

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 45 0

Variety: Кейт Бланшетт получала гонорар за «Властелина колец» бутербродами

Заплатили бутербродами: Кейт Бланшетт не получила гонорар за съемки во «Властелине колец»

Фото: Кадр из к/ф «Властелин колец: Две крепости», реж. Питер Джексон, 2002 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Могущественная эльфийка Галадриэль появилась в трех фильмах, но получила очень мало.

Австралийская актриса Кейт Бланшетт получила гонорар за участие в кинотрилогии «Властелин колец» в виде бутербродов. Об этом она рассказала в беседе с изданием Variety.

Несмотря на то, что серия фильмов по роману Джона Рональда Руэла Толкина собрала 2,9 миллиарда долларов по всему миру, не все актеры получили хорошие деньги за свой труд. Это коснулось и Бланшетт, сыгравшую эльфийку Галадриэль.

«Нет, никому ничего не заплатили за съемки в этом фильме», — ответила актриса.

По ее словам, в основном она получала бесплатные сэндвичи и могла оставить накладные уши.

«Женщинам не платят столько, сколько вы думаете», — подчеркнула актриса.

Не только Бланшетт была недовольна своим гонораром. В 2019 году выразил недовольство и Орландо Блум. Он заявил, что за все три фильма он получил 175 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Warner Bros собирается снять два новых фильма по роману «Властелин колец».

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
86.56
0.61 94.13
0.29
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

10:17
«Десятки оттенков — и все бурые»: в горах Кавказа стартовала перепись медведей
10:06
Авербух трогательно обратился к Арзамасовой: «Спасибо, любимая, за нашу девочку»
9:54
Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Липецкой области выросло до 9
9:40
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пятимесячного Савелия
9:29
«Москва 2030»: летающее такси и суперпоезд можно создать на Тверском бульваре
9:15
Заплатили бутербродами: Кейт Бланшетт не получила гонорар за съемки во «Властелине колец»

Сейчас читают

Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
«Если вы уважаете партнера, то вы уважаете себя»: с чего начинается семейное счастье
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака