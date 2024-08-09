«Не могла пошевелиться»: беременная Карди Би о том, как чуть не потеряла ребенка
Рэп-исполнительница Карди Би могла потерять малыша из-за несчастного случая
Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face
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К счастью, трагедии удалось избежать.
Знаменитая американская рэп-исполнительница Карди Би могла потерять малыша из-за несчастного случая. Об этом сообщает журнал People.
Не так давно беременная третьим ребенком звезда спускалась по лестнице и по неосторожности поскользнулась. К счастью, опасного падения удалось избежать, однако певица все же травмировала ногу из-за неудачного поворота.
Артистке помогли сойти со ступенек и добраться до дома в целости и сохранности, где Карди решила немного отдохнуть после случившегося — она почувствовала боль в нижней части живота. Как отметила рэпер, такое ощущение для нее вполне привычно, поэтому звезда не обратилась в больницу, а прилегла поспать.
«Когда я проснулась, я вообще не могла шевелить нижней частью тела. Даже простое движение ногами причиняло боль внизу живота. Я не могла пошевелиться. Я чувствовала себя парализованной», — пожаловалась знаменитость.
Постепенно начиная паниковать, артистка вызвала скорую и отправилась в больницу. Как оказалось, Карди Би порвала связки в области таза. У певицы открылось кровотечение, а также начались схватки, которые продолжались на протяжении 24 часов с периодичностью в две минуты.
Несколько дней звезде пришлось провести под надзором специалистов. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше и сохраняет постельный режим дома.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карди Би в третий раз станет мамой.
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